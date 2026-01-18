PALLAVOLO Volley, la Gemini Med batte la capolista Rubicone Successo anche la Titan Services nel campionato di serie D femminile

Una grande prova della Gemini Med vale un successo d'oro contro la capolista Rubicone. Una vittoria che permette di consolidare il quarto posto in classifica e accorciare un po'. Al PalaCasadei è sfida nella sfida con Stefano Mascetti che torna da avversario sul Titano. Un prova di alto livello dei sammarinesi. Inizio molto positivo dei biancoazzurri che si portano sul 7/2. Il set torna in equilibrio 12/11 e si gioca punto a punto fino al 18/16. Minibreak dei Titani che allungano 20/16. I romagnoli tornano vicino. Sul 24/21 San Marino subisce due attacchi, commette un errore sulle bande e così si va ai vantaggi che sono una battaglia nella battaglia. La spunta la Gemini Med per 29/27. Il secondo parziale inizia com’era finito il primo: nel segno dell’equilibrio. Tutto il set si gioca “a distanza ravvicinata” e si possono apprezzare bellissime combinazioni e scelte di gioco da ambo le parti. Battuta, difesa e ricezione sono di alto livello e il gioco ne guadagna. Sul 24/23 è l’ennesimo attacco positivo di Oforah a chiudere il set. Nella terza ripresa di gioco il primo allungo è dei titani (19/13) con un break di 5 a 0. È quello decisivo. La Gemini Med non molla la presa e chiude set e partita 25/19. In tabellino Oforah con 20 punti e Frascio con 18. In classifica San Marino è quarto a 28 punti a -1 dalla Querzoli Forlì da sfidare sabato 7 febbraio al PalaCasadei. Nel campionato di serie D femminile, la Titan Services vince 3-0 sul campo dell'Alfonsine. Un successo che da continuità alla vittoria della scorsa settimana al tie-break. Le Titane s'impongono 25/19, 25/22 e 25/6. In tabellino sono 17 i punti per Pedrelli. La Titan Services sale a quota 19 punti in classifica. Prossimo impegno ancora in trasferta il 7 febbraio sul campo del fanalino di coda Caf Acli Stella Rimini.

