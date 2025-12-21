PALLAVOLO Volley: la Gemini Med vince con Teramo 3-0 Nell'anticipo di serie D femminile, ko al tie-break contro Cesena

Un successo importante per la Gemini Med, che chiude l'anno con un 3-0 al Teramo che permette di interrompere la serie di tre sconfitte, due delle quali al tie-break, per la squadra di Roberto Pascucci. Al PalaCasadei i Titani sono in partita sin dall'inizio della sfida e gli abruzzesi restano attaccati nel punteggio fino al primo break sammarinese sul 12/9. Dopo il time-out ospite la Gemini Med trova l'allungo che porta a chiudere il primo set 25/19. Più complicato l'inizio del secondo parziale, con Teramo che parte meglio e raggiunge anche i 4 punti di vantaggio. Pascucci spezza il ritmo avversario con un time-out che restituisce più attenzione ai sammarinesi che tornano avanti. La Gemini Med chiude 25/17. La terza frazione di gioco si apre con un rosso a capitan Rondelli per proteste e con il solito equilibrio iniziale. Il primo mini break è per San Marino sul 7 pari grazie a un errore avversario e due ace di Oforah (10/7) e, come nelle altre due riprese di gioco, è il punto di non ritorno del set. Sul 25/17 si chiudono parziale e incontro. In tabellino da segnalare i 18 punti di Oforah e i 16 di Frascio. Alla sosta la Gemini Med sale a 22 punti gli stessi di Loreto in quarta posizione. Prossimo impegno sabato 10 gennaio a Ferrara.

Nell'anticipo del campionato di serie D femminile, la Titan Services cade al tie-break a Cesena. Buon avvio della squadra di Stefano Sarti che si aggiudica il primo set 25/21. Le padrone di casa pareggiano 25/19, poi San Marino torna avanti 25/16. Con lo stesso punteggio le romagnole si aggiudicano il quarto parziale. La vittoria si decide al tie-break che premia Cesena 15/11. Tura mette 14 punti, Pedrelli 12. Con il punto conquistato le Titane salgono a 14 punti. Prossimo impegno sabato 10 gennaio al PalaCasadei contro la volley Academy Benelli.

