Volley. la PromoPharma batte Falconara 3-0

La PromoPharma batte Falconara.

Dopo il ko di Osimo, la PromoPharma riparte con una bella vittoria al PalaCasadei contro Falconara per 3-0. Partita equilibrata nel primo set, con i Titani molto attenti nel parziale. La squadra di Ricci chiude 25/22. Nel secondo set break iniziale dei marchigiani, poi la reazione immediata della PromoPharma, che a metà parziale sbaglia quattro attacchi e permette agli ospiti di andare avanti nel punteggio. San Marino riesce a ribaltare il riusultato e trovare l'allungo del 25/20. Terzo set segnato dalla partenza lanciata dei sammarinesi che arrivano sul 9/1. Il set i Titani lo chiudono 25/14. In tabellino sono 17 i punti di Frascio. PromoPharma che in classifica sale a quota 32 punti in classifica. Prossimo impegno a San Severino Marche.

Nel campionato di serie D la Titan Services cede sul campo dell'Unica Volley Rimini per 3-1. Nell'economia della partita pesano anche le tante assenze tra le biancoazzurre. Romagnole che vanno in vantaggio 25/18, poi le Titane riescono a reagire e pareggiare 25/23. Nel terzo set l'Unica Volley Rimini va sul 25/21 e chiude poi nel quarto 25/17. In tabellino da segnalare i 12 punti di Ghinelli e i 10 di Pedrelli. In classifica le sammarinesi restano a quota 22 punti. Prossimo impegno in casa contro la Fenix Energia Faenza.