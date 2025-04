Volley, la PromoPharma batte Forlì al PalaCasadei in serie B

La PromoPharma supera la Querzoli Forlì al PalaCasadei in serie B.

Al PalaCasadei la PromoPharma supera 3-0 la Querzoli Forlì. I Titani s'impongono al termine di una partita equilibrata soprattutto nel primo set, deciso solo ai vantaggi per i biancoazzurri per 28/26. Nel secondo parziale San Marino parte bene. I Titani sono sempre molto efficaci in attacco e vanno a chiudere 25/21. Nel terzo set i biancoazzurri s'impongono 25/19 dopo il tentativo di Forlì di scappare via a inizio parziale. In tabellino sono 15 i punti per Bernacchini, 13 per Kiva e 12 per Frascio. In classifica i sammarinesi salgono a quota 39 punti gli stessi di Macerata e a una sola lunghezza da Assisi. Prossimo impegno in trasferta sabato 12 aprile sul campo del Real Bottega.

In serie D femminile la Titan Services cede 3-1 sul campo della Ke Car Rimini. Sono le padrone di casa a imporsi nel primo parziale per 25/15. Poi la reazione delle Titane frutta il punto del pareggio dopo il successo ai vantaggi per 26/24. Il terzo set è la fotocopia del primo, con le sammarinesi sempre a inseguire e lontano nel punteggio, tanto che Rimini lo chiude nettamente 25/13. Nel quarto parziale la Titan Services prova a riscattarsi ma non riesce a riaprire la partita che le romagnole chiudono 25/20. Tura mette 18 punti, in classifica le sammarinesi restano a 28 punti. Prossimo impegno contro Alfonsine posticipato a mercoledì 16 aprile, penultimo impegno di campionato.