PALLAVOLO Volley: la PromoPharma batte San Severino La Titan Services cade a Bellaria in serie D.

Un successo netto e chiaro per la PromoPharma nel campionato di serie B di volley. La squadra di Marco Ricci supera 3-0 San Severino Marche al termine di una partita controllata dai sammarinesi. Avvio di partita equilibrato, poi quando il muro della PromoPharma prende le misure ai marchigiani arriva il break dei Titani che vanno ad allungare fino al 14/10. La partita torna in parità nel finale di set sul 22/22. Dopo il time-out, i sammarinesi piazzano tre punti che chiudono il parziale 25/22. Nel secondo set i Titani partono bene, San Severino sembra uscire dalla partita, cosa che permette ai biancoazzurri di prendere il largo e chiudere 25/14. Stesso punteggio per il terzo parziale che inizia sulla stessa rotta del precedente. San Marino vince 3-0 e sale a quota 11 punti in classifica. In tabellino, Bernacchini mette 14 punti, Benvenuti e Frascio 9 a testa. Prossimo impegno in trasferta a Teramo, che insegue con 8 punti.

Sconfitta a Bellaria la Titan Services. L'Idea volley, capolista del campionato di serie D, s'impone 3-1. Nei primi due set le romagnole s'impongono con un doppio 25/19. Nel terzo set la reazione sammarinese produce un 25/16 che riapre la sfida. Nel quarto parziale la Titan Services cala dando spazio a Bellaria che chiude il match con un 25/18. La squadra di Stefano Sarti resta a quota 4 punti in classifica. Ricci con 12 punti e Tura con 10 vanno in doppia cifra. Prossimo impegno in casa contro l'Unica Volley Rimini.

