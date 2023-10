VOLLEY Volley, la PromoPharma cede al debutto contro Ravenna Esordio stagionale per i Titani che cedono 3-0 nella prima giornata di serie B.

Avvio in salita per la PromoPharma nella nuova stagione di serie B. La squadra di Marco Ricci debutta con una sconfitta casalinga contro la Pietro Pezzi Ravenna. Titani che devono fare a meno del palleggiatore Rondelli, squalificato degli opposti Marcovecchio e Paganelli, infortunati. Nel primo set Ravenna parte meglio.

La PromoPharma si sistema e piazza un parziale di 7-3 che porta i Titani avanti nel punteggio. Il parziale è combattuto e in equilibrio fino al 21 pari, poi due attacchi ospiti spostano a favore di Ravenna il set che lo chiude 25/22. Anche nel secondo set è Ravenna a partire meglio e portarsi avanti nel punteggio.

La squadra di Ricci raggiunge i romagnoli sul 13 pari. Qui c'è il nuovo allungo della Pietro Pezzi. San Marino non riesce a rientrare e Ravenna va sul 2-0 grazie a un altro 25/22. Nella terza ripresa sono i Titani a partire meglio. Qualche errore in attacco favorisce il rientro di Ravenna. La PromoPharma arriva anche sul 24/22, ma non riesce a chiudere il set, Ravenna s'impone 28/26. In tabellino da segnalare i 10 punti a testa per Kiva e Frascio. Prossimo impegno per i Titani in trasferta sabato 14 ottobre a Ferrara.

