VOLLEY Volley: la PromoPharma cede al tie-brak ad Assisi Vittoria casalinga per la Titan Services in serie D.

In serie D la Titan Services batte il Fusignano 3-0. La squadra di Stefano Sarti non poteva sbagliare questa partita e non lo ha fatto. Nel primo set le biancoazzurre partono piano per poi allungano fino a chiudere il parziale 25/17. Il secondo set rispecchia il precedente con le Titane che si aggiudicano il parziale 25/15. Non c'è storia nel terzo con la Titan Services che domina il parziale e con un netto 25/12 si porta a casa i tre punti. In tabellino da segnalare i 13 punti di Ghinelli e i dieci di Ricci. In classifica le sammarinesi salgono a quota 28 punti davanti a Volley Rimini e Cesena a 26. Prossimo impegno in casa della Ke Car Rimini sabato prossimo.

In serie B maschile la PromoPharma cede solo al tie-break ad Assisi al termine di una partita molto equilibrata. Nei primi due set i padroni di casa s'impongono 26/24 e 25/23. San Marino ha subito soprattutto la battuta degli umbri, riuscendo a contenere questo fondamentale nei due successivi che i Titani hanno vinto 26/24 e 25/22. La sfida è stata decisa al quinto set con Assisi a chiuderlo 15/7. In tabellino Frascio segna 25 punti, Kiva 18 e Bernacchini 13. Il punto conquistato porta la PromoPharma a quota 36 in classifica, gli stessi punti della Paoloni Macerata e davanti a Forlì a 34. Prossimo impegno in casa proprio contro la Querzoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: