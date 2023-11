PALLAVOLO Volley: la PromoPharma cede al tie-break con Collemarino

Dopo il ko al tie-break contro Forlì in trasferta, arriva un altro ko per la PromoPharma sempre al tie-break. La squadra di coach Ricci si arrende a Collemarino 3-2. Avvio di gara molto complicato per i Titani. I marchigiani vanno avanti e San Marino riesce a restare attaccato al punteggio. Collemarino mantiene sempre il controllo del set e chiude sul 25/17.

All’inizio della seconda frazione di gioco tutte e due le squadre attaccano e battono fortissimo sfidandosi in un duello di forza. Sul 10/9 i marchigiani allungano con un break di 4-0 sul quale Ricci spende il primo time-out del set ma Rondelli e compagni non riescono più a rimettersi in scia. Anche questo parziale si chiude sul 25/17.

Il terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 20 pari con Frascio grande protagonista sulle alzate di Rondelli. Un muro di Conti e un errore in attacco regalano il 22/20. Sul 24/22 i padroni di casa chiudono al secondo tentativo 25/23.

Quarta ripresa con Collemarino che allunga. Il gioco continua a essere molto veloce e la partita gradevole, con scambi anche prolungati. San Marino sotto 20/14 piazza un break che lo riporta a -1. La prima occasione per chiudere il set ce l’ha la PromoPharma, ma gli ospiti la annullano. Si va avanti ad oltranza fino a che un sontuoso muro di Bernardi chiude il set sul 28/26 al terzo tentativo.

Nel tie-break Collemarino è avanti, San Marino cede 15/11. In tabellino Frascio segna 24 punti, doppia cifra per Bernardi con 11. In classifica la PromoPharma sale a 4 punti. Prossimo impegno in trasferta a Macerata contro la Lube.

