VOLLEY Volley: la PromoPharma torna alla vittoria Sconfitta a Cattolica la Titan Services in serie D femminile.

Pronto riscatto della PromoPharma che s'impone al PalaCasadei 3-0 contro Teramo. Un successo che permette ai Titani di dimenticare il ko di San Severino e riprendere il cammino in campionato. Nel primo parziale i padroni di casa non hanno problemi ad imporre il proprio gioco tanto che il set scivola via verso un 25/16 che conferma l'ottimo approccio sammarinese alla sfida. Nel secondo parziale Teramo ha un atteggiamento più aggressivo e dopo un buon avvio ospite arriva subito la reazione sammarinese che piazza un break di 5-0. Teramo replica ne viene fuori un parziale equilibrato che arriva fino al 23 pari. Il muro di Bernardi vale il vantaggio San Marino, che va a chiudere grazie all'ace di Frascio sul 25/23. Il terzo set vede la PromoPharma scappare via subito, Teramo non riesce più a tenere il passo dei Titani che chiudono 25/16. In tabellino sono 15 i punti di Frascio, 14 quelli di Kiva e 11 per Bernacchini. In classifica la PromoPharma sale a 35 punti gli stessi di Loreto e Assisi a un punto dalla coppia Castelferretti e Macerata. Al comando c'è Osimo con 53 davanti a San Mauro Pascoli a 51. Prossimo impegno in trasferta ad Assisi.

In serie D femminile le ragazze della Titan Services cedono 3-1 a Cattolica. Romagnole che partono molto meglio e si portano sul 2-0 con i parziali di 25/10 e 25/22. La reazione sammarinese arriva nel terzo set con le biancoazzurre che chiudono 25/23. Il quarto parziale è di Cattolica con un netto 25/13. Tura e Ricci vanno in doppia cifra con 12 punti a testa. In classifica la Titan Services resta a 25 punti, prossimo impegno a Serravalle contro Fusignano.

