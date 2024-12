PALLAVOLO Volley: la PromoPharma torna alla vittoria, Real Bottega ko 3-1 Successo importante per i Titani in chiave di classifica dopo tre sconfitte di fila.

Successo importante per la PromoPharma nel campionato di serie B. La squadra di Marco Ricci supera il Real Bottega per 3-1 in un vero scontro diretto per la posizione in classifica. Tre punti che permettono ai Titani di allungare sui marchigiani e portarsi a 14 punti. Al PalaCasadei San Marino parte bene e alla primo time-out degli ospiti è in vantaggio sull'8-2. La PromoPharma va a chiudere 25/17. Molto combattuto il secondo set le due squadre si alternano nel condurre. Sul 23/21 ospite, San Marino risponde con due muri di Bernardi e Bernacchini che rimettono il risultato in parità. Un errore avversario e un attacco da posto 2 di Bernacchini chiudono il set 25/23. Nel terzo parziale parte bene la PromoPharma, la partita torna in parità sul 18 a 18, poi nuovo allungo ospite 23/20. San Marino rosicchia punti, ma Bottega lo chiude 25/22. Nel quarto, il primo allungo è della PromoPharma (9/6) ma è destino che anche questo set, come i due precedenti, debba concludersi sul filo di lana. Bottega riaggancia San Marino e si va avanti a stretto contatto nel punteggio. Un rosso dato al libero Rizzi, innervosito dalle decisioni arbitrali, costa un punto ai Titani in una fase cruciale del set. Tuttavia i padroni di casa reagiscono bene e si riportano avanti (23/21). Nuova risposta ospite (23/24) e primo set ball per il Real ma stavolta la PromoPharma non ci sta e infila tre attacchi consecutivi che chiudono set e partita 26/24. In tabellino da segnalare i 26 punti di Bernacchini. Doppia cifra per Frascio con 17 e Marcoionni 10. Prossimo impegno a Riccione.

In settimana bella vittoria della Titan Services che vince a Fusignano 3-2 nel campionato di serie D femminile e conquista due punti importanti per la classifica. Sabato prossimo impegno casalingo contro la Ke Car Rimini.

