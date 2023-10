VOLLEY Volley, la PromoPharma vince al tie-break contro Rubicone In serie D femminile, Titane sconfitte ad Alfonsine al tie-break.

Prima vittoria, primi punti per la PromoPharma. La squadra di Marco Ricci supera al tie-break il Rubicone e conquista un successo importante. Al PalaCasadei inizia bene la partita dei Titani che vanno a chiudere 25/17. La seconda frazione di gioco sembra ricalcare l’andamento della prima con San Mauro costretto al primo time-out sul 12/6 per la PromoPharma. Da quel momento il Rubicone, inizia lentamente a recuperare punti portandosi sul 20/19 rispetto a una PromoPharma che inizia a scomporsi un po’ e a essere meno precisa nei fondamentali. I padroni di casa comunque reagiscono con un attacco di Carigi e un muro di Kiva. Il set si decide ai vantaggi. Rubicone s'impone 27/25. Il terzo parziale vede le due squadre restare vicine nel punteggio praticamente fino alla fine. Avanti gli ospiti nel finale, i Titani pareggiano, anche questo parziale passa per i vantaggi, che questa volta premiano San Marino 28/26. Il quarto set si gioca nel segno dell'equilibrio nel finale, con i Titani che rincorrono, ma non trovano l'allungo decisivo, Rubicone vince 25/22. La partita si decide al tie-break. Prima San Marino, poi San Mauro. Ancora in vantaggi. San Marino s'impone 17/15. In tabellino sono 30 i punti di Frascio, 22 per Kiva e 17 per Bernardi. Prossimo impegno in casa di Forlì. Il tie-break non premia la Titan Services che cede 3-2 ad Alfonsine nel campionato di serie D femminile. Rammarico per le Titane in vantaggio 2-0, grazie al 25/19 e 25/18 dei primi due set. Poi le romagnole reagiscono e ristabiliscono la parità imponendosi 25/18 e 25/23. Al tie-break si chiude 15/13 per le padrone di casa. Titan Services che sale a quota 4 punti in classifica. Prossimo impegno in casa contro Ke Car Volley Rimini.

