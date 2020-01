VOLLEY Volley: la Titan Services al tie-break, la Banca di San Marino ko a Cattolica

La Titan Services vince al tie-break, la Banca di San Marino perde il derby a Cattolica. Inizia nel migliore dei modi il 2020 della Titan Services. La squadra di coach Stefano Mascetti vince al tie-break contro Ferrara. Un successo che tiene i biancoazzurri davanti a: Città di Castello, Cesena e Perugia. Sul parquet del PalaCasadei parte male la gara dei Titani che si trovano a inseguire dopo il primo set perso 25/15. Dal secondo parziale inizia un match completamente diverso fatto di grandi difese e tanta intensità. Nel secondo set la Titan Services vince 25/22. La sfida è equilibrata. Il terzo set premia ancora gli ospiti con il 25/20 che permette a Ferrara di tornare in vantaggio. Il quarto parziale diventa decisivo per San Marino che lo vince 25/23. La vittoria della partita si assegna al tie-break. Un set che conferma l'equilibrio del match. La Titan Services vince 15/12 e si prende un successo importante per classifica e morale. Bene la battuta che ha prodotto 10 ace. Ottimo apporto di Kiva con 20 punti realizzati. In doppia cifra anche Mondaini con 14 e Matteo Zonzini con 13. Unica nota negativa l'infortunio al ginocchio di Benvenuti a metà del terzo set da valutare in settimana. Prossimo impegno per i Titani contro Cesena, i romagnoli sono penultimi. Una sfida importante per la classifica. Perde il derby la Banca di San Marino.

Nel campionato di serie C, la squadra di Wilson Renzi perde 3-0 a Cattolica. Le romagnole sono padrone del campo non concedono alle sammarinesi più di 16 punti nel terzo set, lasciandone 14 nei primi due. Cattolica è la capolista del campionato di serie C davanti a Bellaria e conferma sul campo che il primato non è per caso. Per la Banca di San Marino l'occasione per il riscatto sabato prossimo in casa contro Savignano che insegue le Titane a un punto.



