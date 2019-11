Volley: la Titan Services cade con Bologna, Banca di San Marino ko a Riccione

Bologna passa 3-0 a San Marino e la Titan Services deve ancora una volta rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in Serie B. Non c'è storia alla palestra “Alessandro Casadei”: la Geetit di coach Andrea Asta domina in lungo e in largo, sia in attacco con i vari Bortolato, Spiga e Dombrovski sia in difesa non lasciando spazio alle iniziative sammarinesi. Il primo set si chiude sul 25/15, i ragazzi di Stefano Mascetti non entrano in partita salvo provarci nel secondo parziale grazie agli attacchi di Kiva e Tabarini. Bologna però reagisce e scappa fino al 25/19. Il terzo ed ultimo set va sulla falsariga del primo: la Titan Services regge fino al 13-10 poi gli ospiti allungano e arriva un inappellabile 25/16. Titani ancora a 0 punti in classifica, il migliore è Kiva con 13 punti. Sabato prossimo la trasferta a Spoleto contro la Sir Safety.

Niente da fare nemmeno per la Banca di San Marino in Serie C. Le biancazzurre allenate da coach Wilson Renzi escono sconfitte al tie-break nel derby contro il Gruppo Helios Riccione. Match molto equilibrato, ad eccezione – appunto – del quinto set che le riccionesi dominano 15/7. San Marino vince primo e quarto parziale – 25/19 e 25/20 – e cade nei set di mezzo, di cui il terzo che finisce ai vantaggi, fino al 29/27. Sugli scudi, nonostante la sconfitta, Veronica Magi autrice di 22 punti. Bene anche Fiorucci con 13 e Parenti con 9. La prossima settimana si torna a Serravalle contro il Flamigni San Martino in Strada.