Volley: la Titan Services cede al tie-break con Civitanova Marche

La Titan Services cede in casa contro Civitanova Marche. La formazione marchigiana s'impone al tie-break. Gli ospiti s'impongono al termine di una partita dura, nella quale i Titani hanno giocato una buona gara. Inizio di partita di marca ospite con Civitanova Marche che allarga sempre di più il gap nel punteggio fino al 25/13 per gli ospiti. Il secondo parziale inizia con la Titan Services che parte bene, i biancoazzurri restano avanti nel punteggio, i marchigiani rientrano, si prosegue punto a punto fino ai vantaggi. Il set è di Civitanova che chiude 26/24. Il terzo parziale parte molto bene per la Titan Services. I biancoazzurri stanno davanti nel punteggio, gli ospiti si avvicinano fino al meno uno, ma il il set è di San Marino che lo va a chiudere 25/18. Quarta ripresa che vede i marchigiani scappare subito nel punteggio e stavolta è la Titan Services a dover spendere subito i suoi time out. I padroni di casa recuperano pian piano e, grazie a un buon turno in battuta di Carigi e al solito Kiva, vanno in vantaggio (19/18). Due errori avversari in attacco e al palleggio spingono la Titan Services che chiude 25/22. Il tie-break è duro come il resto del match. Si cambia sul 8/7 per i marchigiani che allungano al cambio campo e chiudono 15/12. Kiva segna 30 punti Benvenuti 16 e Frascio 11. In classifica la Titan Services si porta a 13 punti, prossimo impegno sul campo della Bontempi Collemarino.









In serie C femminile netta sconfitta per la Beach&Park che cede sul campo della capolista Forlimpopoli per 3-0. Le Titane non vanno oltre i 20 punti del secondo set, segnandone appena 5 nel primo e 13 nel terzo. Biancoazzurre penultime a 2 punti. Prossimo impegno in casa contro la Teodora Ravenna seconda in classifica.