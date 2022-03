PALLAVOLO Volley: la Titan Services cede al tie-break contro Collemarino

La Titan Services perde al tie-break contro Collemarino. Al PalaCasadei l'inizio della partita è equilibrato fino al 9 pari, quando gli ospiti piazzano un primo break. San Marino sbaglia di più e Collemarino allunga di nuovo andando a chiudere per 25/18. Il secondo set rispecchia il primo parziale. Dopo un break di 4 punti la Titan Services chiama il time-out. A rompere l'equilibrio del set arriva sul 16/13 per gli ospiti su un punto contestato dai sammarinesi. Rosso per Zonzini, per Mascetti espulsione temporanea e relativi punti di penalizzazione. Collemarino vince 25/18.

Nel terzo set la Titan Services va avanti nel punteggio 16/13 e grazie anche agli attacchi di Frascio il set è di San Marino 25/21. Il quarto parziale vede i marchigiani partire meglio, ma i Titani rientrano nella partita e recuperano sul 13 pari, per poi andare avanti. Il set è dei biancoazzurri che lo chiudono 25/19. La partita si decide al tie-break, si cambia campo sull'8/6 per gli ospiti, che allungano sul 10/7. Collemarino chiude 15/9 e prende i due punti. Ottima prova di Frascio con 25 punti. In classifica la Titan Services sale a 22 punti. Prossimo impegno per i la squadra di Mascetti in trasferta a Pesaro. In serie D femminile, impegno lunedì sera nel recupero contro Riccione per la Beach&Park di Wilson Renzi.

