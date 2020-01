Volley: la Titan Services perde in casa, colpo esterno della Banca di San Marino a Ravenna.

San Giustino s'impone 3-1 sul parquet del PalaCasadei nella giornata del campionato di serie B maschile. La squadra di coach Stefano Mascetti esce battuta e con il rammarico di aver giocato tre dei quattro set alla pari degli avversari, non conquistando nemmeno un punto, sfiorato nel quarto parziale perso ai vantaggi. Avvio di gara di marca ospite. La formazione umbra prende il largo, poi San Marino rientra con un break di 4/0. San Giustino allunga a +10 il vantaggio, il set si chiude 25/18 per gli ospiti. Il secondo parziale si apre con due muri consecutivi di Zonzini e un ace di Lazzarini. I padroni di casa stanno sempre davanti e con Kiva e Zonzini tengono a distanza il tentativo di recupero degli umbri, che si ferma a 22, il set è di San Marino. Terzo set in equilibrio fino al 9 pari. Gli ospiti sfruttano due errori e un ace per allungare. San Giustino vince 25/19. Il quarto set è in equilibrio fino all'8 pari, poi due errori della Titan Services valgono il +2 ospite. San Marino torna avanti sul 23/22, il primo set ball è della Titan Services. I biancoazzurri non lo sfruttano, mancando anche una seconda occasione, alla fine vince 28/26 San Giustino. Zonzini mette 14 punti, Kiva 13 e Lazzarini 11. In classifica Titan Services ferma a 10 punti a +2 su Città di Castello e a due punti da La Spezia. Prossimo impegno sabato 8 febbraio con la Titan Services che ospiterà il Castelfranco.

Colpo esterno in serie C femminile per la Banca di San Marino che vince sul campo del fanalino coda di Teodora Ravenna. La squadra di Wilson Renzi ha qualche problema nel primo set, deciso in favore delle Titane solo dopo i vantaggi per 27/25. La Banca di San Marino non ha problemi nei due successivi parziali chiusi 25/11 e 25/14. Ottima prova in attacco di Parenti con 12 punti. In doppia cifra anche Magi con 11. Al termine del girone di andata la Banca di San Marino chiude con 20 punti con Acsi Ravenna e Claus Forlì. Alla ripresa del campionato, prevista per sabato 8 febbraio, le Titane giocheranno sul campo del Mech Cervia, lontano appena un punto in classifica.