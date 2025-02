Volley: la Titan Services supera Cesena al tie-break

Continua la striscia di risultati positivi della Titan Services che conquista due punti importanti contro Cesena e lo fa al tie-break. Unico rammarico, non avere conquistato la posta piena, con la squadra di Stefano Sarti avanti 2-0. Partita comunque molto equilibrata con le Titane che conquistano i primi due parziali. Al PalaCasadei le biancoazzurri si portano in vantaggio dopo il primo set vinto 25-22. Nel secondo parziale la partita è molto combattuta, tanto che servono i vantaggi per assegnare il punto in tabellone. San Marino lo vince 26-24.

Nell'economia della partita incide anche l'infortunio ad Alice Pasolini, costretta ad uscire. Sarti deve ridisegnare la squadra, le sammarinesi concedono qualcosa e le romagnole ne approfittano per tenere viva la partita. Il terzo set è delle ospiti 25-22. Forte del set vinto, Cesena ristabilisce la parità e si porta a casa il quarto parziale 25-21. Al tie-break la Titan Services scappa via e al cambio campo è avanti 8-5, per chiudere 15-12.

In tabellino da segnalare i 17 punti di Tura. In classifica le sammarinesi salgono a quota 18 a una sola lunghezza dalla coppia formata da Cesena e Alfonsine. Prossimo impegno in trasferta sul campo della Figurella Rimini, romagnole staccate di sei punti alle spalle delle sammarinesi.