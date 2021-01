SERIE B Volley: la Titan Services torna al PalaCasadei Domani la squadra di coach Stefano Mascetti riprende le gare casalinghe. Avversario il Sassuolo

L'ultima volta della Titan Services al PalaCasadei era stato a fine febbraio 2020. Partita casalinga contro La Spezia, gara decisiva per la rincorsa salvezza della squadra di Mascetti. Una sfida vinta dalla squadra sammarinese 3-1. Poi la sospensione dei campionati. La nuova formula del campionato vede la Titan Services inserita nel gruppo E2. Sfide di andata e ritorno, poi un intergirone contro le squadre dell'altro gruppo. L'avversario della “prima” in casa per la Titan Services è il Sassuolo una delle formazioni più forti del girone, reduce dalla vittoria per 3-0 sul Ravenna.

