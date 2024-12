Volley: la Titan Services torna vincere, ko la PromoPharma

Titan Services - PromoPharma

La Titan Services conquista un successo importante contro Cattolica. La squadra di Stefano Sarti s'impone al tie-break dopo aver condotto 2 set a 0. Le Titane interrompono la serie di quattro sconfitte consecutive. Le biancoazzurre partono bene e giocano una buona pallavolo. La Titan Services si aggiudica il primo parziale 25/22. Nel secondo set le Titane replicano la buona prova del primo e chiudono 25/18.

Cattolica cambia la palleggiatrice e inizia a recuperare. Il set è caratterizzato da scambi lunghi. Le romagnole si aggiudicano il set 25/19 e riaprono la partita. Le ospiti completano la rimonta nel quarto, chiuso 25/18. La partita si decide al tie-break. La Titan Services vince 15/11 e conquista due punti importanti per la classifica. Le sammarinesi salgono a quota 7 davanti a Fusignano e Mosaico Ravenna.

In tabellino da segnalare i 22 punti di Tura e i 15 di Ricciotti. Prossimo impegno in anticipo a Fusignano mercoledì sera. La PromoPharma perde 3-0 a Forlì. Serata da dimenticare per la squadra di Marco Ricci che non va oltre i 19 punti nel secondo set.

I biancoazzurri partono male e perdono il primo set 25/13. Nel secondo la PromoPharma riesce a stare un po' di più nella partita, ma Forlì va sul 2-0. Il terzo parziale rispecchia la gara dei Titani che cedono 25/12. Frascio è l'unico in doppia cifra con 11 punti. PromoPharma che in classifica resta a quota 11 con Bottega e Teramo.

Sabato prossimo sfida casalinga contro Bottega per un vero e proprio scontro diretto.