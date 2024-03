SERIE D PALLAVOLO Volley, la Titan Services vince a Longiano La squadra di Stefano Sarti s'impone in trasferta e sale al settimo posto in classifica.

Volley, la Titan Services vince a Longiano.

La Titan Services non sbaglia e in anticipo s'impone a Longiano per 3-0. La squadra di Stefano Sarti s'impone con i parziali di 23/25, 16/25, 18/25. In tabellino da segnalare i 16 punti di Tura e gli 11 di Ricci. Le sammarinesi salgono a quota 23 punti in classifica e salire al settimo posto.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: