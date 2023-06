PALLAVOLO Volley: la Titan Services vince e si salva

Al PalaCasadei arriva la salvezza della Titan Services. Una sfida infinita quella tra le sammarinesi e Portomaggiore risolta solo dopo gara3. La squadra di Wilson Renzi si era aggiudicata la gara di andata, per poi cedere in quella di ritorno. L'ultimo atto dei play-out ha sancito il successo delle Titane per 3-1. Una vittoria che permette alla Titan Services di confermare la categoria. La partita si conferma difficile. Le ospiti vanno in vantaggio chiudendo sul 25/21 il primo parziale. Inizio in salita per la squadra di Wilson Renzi che è chiamata a recuperare. Le sammarinesi cambiano ritmo nel secondo set e mettendo in difficoltà le avversarie con la battuta riescono a pareggiare il conto dei parziali grazie a un netto 25/9. Il terzo set è crocevia della sfida. Un parziale che la Titan Services non sbaglia e fa suo per 25/22. Ribaltato il punteggio, le biancoazzurre si ritrovano a un set dalla salvezza. Il quarto parte bene per la Titan Services che si trovano avanti nel punteggio per poi subire un break di 6-0 con Portomaggiore che arriva fino al 24/22. Le ospiti hanno la possibilità di chiudere il parziale, ma San Marino riesce a ribaltare il punteggio e vincere il set 27/25. La Titan Services s'impone 3-1. Ottimo contributo di Tura con 19 punti, doppia cifra anche per Magalotti con 18 e Muccioli con 10. Termina con la salvezza la stagione della Titan Services.

