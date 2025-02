Volley, Lazzarini: "Anno importante tra Giochi e Europei"

Nel video l'intervista

Confermato per il sesto mandato al vertice della Federazione Pallavolo Gian Luigi Lazzarini:

"Noi siamo sempre in evoluzione, quindi cerchiamo di migliorarci sempre di più. Abbiamo votato per inserire all'interno del Consiglio federale anche la presenza di due donne, finalmente abbiamo due donne e ci sono in totale tre persone nuove all'interno del Consiglio federale. Cerchiamo di migliorarci soprattutto oltre sempre nell'indoor, ma anche nel beach volley che purtroppo è la disciplina che ci porta un po' di problemi perché non abbiamo un impianto e non avendo un impianto permanente per 12 mesi, chiaramente ci dà difficoltà per svilupparlo".

Presidente, è un anno importante anche perché la pallavolo torna ai giochi dei piccoli stati e non solo.

"Sì, allora andremo a Andorra dopo tanti anni, con la pallavolo maschile e femminile e poi quest'anno avremo altri impegni che saranno in casa, avremo gli Europei dei piccoli stati con la maschile senior. Ricordo che l'ultima volta abbiamo giocato l'anno scorso e abbiamo vinto l'oro, quindi siamo detentori dell'oro, quindi dovremo cercare di eguagliare questa cosa. Poi andremo la pallavolo femminile junior a Malta nel periodo di Pasqua 2025 e sempre con le donne senior andremo in Irlanda nel periodo di giugno, quindi avremo tre appuntamenti molto importanti".