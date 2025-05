ANDORRA 2025 Volley: le due squadre sammarinesi cedono a quelle del Lussemburgo

Il Lussemburgo ha superato San Marino 3 a 1 (22/25 25/16 25/21 27/25) dimostrando di essere con Cipro la squadra favorita per la conquista della medaglia d’oro e nella partita di contro la nazionale maschile sammarinese ha dimostrato il perché: attenta in difesa e ricezione, fortissima a muro, precisa in attacco, ha dato una bella impressione di forza. Tuttavia, San Marino ha giocato alla pari quasi tutta la partita, eccezion fatta per il secondo set, e ha comunque messo in mostra i suoi pregi. Una sconfitta preventivabile ma che lascia ai ragazzi del Ct Pascucci la speranza di poter andare a medaglia in questi giochi.

Anche la nazionale femminile è stata battuta dal Lussemburgo con il punteggio di 3 a 0 (26/28 23/25 9/25). Un impegno non facile perché anche fra le ragazze le granducali e Cipro sono le squadre favorite per l’oro. San Marino ha disputato due ottimi set, giocandosela alla pari contro le forti avversarie, crollando poi nel terzo, vittima di troppe imprecisioni. Le ragazze del Ct Cristiano Lucchi affrontano Andorra nella seconda partita del torneo.

