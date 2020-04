Volley, Leo Gennari: "Priorità alla salute, giusto fermarsi"

Anche il volley ha dichiarato conclusa la stagione 2019/2020. Un decisione che riguarda da vicino anche San Marino che ha le due squadre della Beach&Park impegnate nei campionati di serie B e serie C. La Titan Services al ritorno in serie B era in lotta per la salvezza, la squadra di Stefano Mascetti occupava la posizione sopra la zona retrocessione, mente la Banca di San Marino di Wilson Renzi era quarta in classifica in serie C. La sospensione dei campionati congela le due classifiche.

Sentiamo Leo Gennari, presidente Beach & Park Volley