Volley, Nazionale femminile in Irlanda per gli Europei SCA. Pasolini: "Puntiamo ad una medaglia"

L'oro dell'Under 18 femminile dello scorso maggio, a cui sono seguiti gli straordinari risultati della nazionale maschile tra maggio e giugno: bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati e oro europeo al PalaCasadei. Una serie di medaglie che non può che dare la giusta carica anche alla Nazionale femminile di volley, attesa dagli Europei Small Countries Association in Irlanda dal 27 al 29 giugno. Si parte dalla sfida all'Islanda di venerdì prossimo per poi proseguire con Scozia e Irlanda sabato, prima della chiusura con l'Irlanda del Nord domenica 29. Sarà un torneo duro ma stimolante quello che attende le ragazze guidate dal commissario tecnico Cristiano Lucchi.

“Siamo molto contente di partecipare a un'altra competizione internazionale. Partiremo per l'Irlanda e avremo appunto gli Europei dei Piccoli Stati” - afferma Alice Pasolini, libero e capitano della Nazionale femminile - “Sicuramente Andorra è stata utile per prepararci al meglio per questo torneo. Speriamo di dare il meglio di noi e di riuscire ad arrivare a medaglia questa volta. Ci speriamo tanto e speriamo di riuscire a portarla a casa. I nostri colleghi al maschile sono stati bravissimi, speriamo di riuscire a fare altrettanto anche noi. Sarà difficile ma ci proveremo. Rientro da un infortunio al ginocchio subito a febbraio, ora però sto bene e sono carica per questo torneo”.

Queste le convocate del CT: Anita Magalotti, Ludovica Ghinelli, Stella Tassi Pistarelli, Viola Sarasini (bande); Federica Tura, Alice Pedrelli (opposti); Giorgia Guerra, Arianna Menicucci, Rosa Muccioli (centrali); Camilla Tiezzi, Camilla Casadei (palleggiatori); Alice Pasolini, Julia Zanotti (liberi).