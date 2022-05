Volley: Nazionale maschile in partenza per gli Europei Small Countries Association

Ormai ci siamo. Dopo tre anni di stop per le attività internazionali a causa del Covid, finalmente le nazionali tornano a varcare i confini del Titano: venerdì 13 maggio iniziano i Campionati europei SCA (Small Countries Association). Si gioca alle Isole Faroe e la nazionale sammarinese maschile se la dovrà vedere con i padroni di casa (venerdì 13 alle ore 17); poi con l’Islanda (sabato 14 maggio alle ore 14) e, infine, con la Scozia (Domenica 15 maggio alle ore 14).

In fase preparatoria la nazionale si è limitata a tre partite amichevoli, tutte e tre con la nazionale ucraina non udenti che era ospitata a San Patrignano in vista delle Deaflympics di Caixa do Soul in Brasile. Questi i convocati dal CT Mascetti: Davide Bacciocchi (libero – Titan Services, serie B); Lorenzo Benvenuti (schiacciatore – Titan Services, serie B); Matteo Bernardi (centrale – Titan Services, serie B); Luca Calandriello (centrale - Beach & Park, I Divisione); Francesco De Luigi (schiacciatore - Beach & Park, I Divisione); Marco Rondelli (palleggiatore – Titan Services, serie B); Lorenzo Togni (schiacciatore – Ravenna, I Divisione); Nicolas Venturi (centrale - Beach & Park, I Divisione); Alessandro Venturini (schiacciatore – Genova, serie D); Matteo Zonzini (opposto – Titan Services, serie B).

Subito dopo i ragazzi, toccherà alla più che rinnovata e giovane nazionale femminile sammarinese partecipare a un torneo europeo (senza titolo in palio) che si terrà a Malta dal 27 al 29 maggio nel quale le ragazze del CT Cristiano Lucchi affronteranno le padrone di casa e l’Irlanda del Nord.