Dopo lo 0-3 subito contro il Lussemburgo nella partita d'apertura dei Campionati Europei Small Countries Association, arriva il pronto riscatto per la Nazionale Under 18 femminile di San Marino che supera 3-0 l'Irlanda del Nord. 25-18 25-16 25-13 i parziali in favore delle ragazze allenate dal CT Cristiano Lucchi che torneranno in campo già questa sera – ore 19.30 – per affrontare le padrone di casa di Malta.