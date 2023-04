VOLLEY Volley. Nazionale U18 femminile: “A Malta per continuare il percorso di crescita” Da venerdì 14 le giovani titane sono impegnate negli Europei di categoria San Marino.

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile la nazionale femminile under 18 parteciperà ai Campionati Europei Small Countries Association di categoria che si terranno a Malta. Oltre a San Marino, partecipano Lussemburgo, Irlanda, Irlanda del Nord e Malta padrona di casa. Si gioca in un girone unico all’italiana.

San Marino affronterà il Lussemburgo venerdì 14 alle 17.30; l’Irlanda del Nord sabato 15 alle 10; Malta sempre sabato alle 20 e, infine, l’Irlanda domenica 16 alle 10. Al commissario tecnico Cristiano Lucchi abbiamo chiesto quali siano gli obiettivi di questa trasferta.

“L’obiettivo è far crescere questo gruppo di giocatrici che raccoglie moltissime under 16. – Risponde Lucchi – Per loro è un momento importante perché non hanno mai vissuto l’esperienza della nazionale. E’ anche un premio al loro impegno in allenamento e nei vari campionati ai quali partecipano. L’idea è creare in loro l’entusiasmo giusto e noto che hanno grande voglia di vivere questa esperienza. Ne porto con me 12 ma sono almeno altre 5/6 le ragazze che stanno facendo questo percorso nelle nostre giovanili che avrebbero meritato la convocazione. Tutte avranno la loro occasione perché da oggi al 2025 parteciperemo ad altri tornei e competizioni. L’obiettivo è arrivare ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 con un gruppo il più pronto ed esperto possibile. Questa di Malta è una tappa di passaggio. Non conosciamo le altre squadre under 18 perché non ci abbiamo mai giocato contro ma la cosa importante è che guardiamo “al di qua della rete”, cioè al nostro gioco e che, durante la partita, impariamo a ragionare sulle scelte tattiche da fare”.

Queste le dodici giocatrici convocate dal ct Lucchi: Camilla Casadei e Matilde Stefanelli (palleggiatrici); Rosa Muccioli, Eleonora Ugolini, Giorgia Guerra (centrali); Margherita Grossi (libero); Aurora Lazzari, Stella Tassi, Julia Zanotti, Giada Colombari, Alice Pedrelli, Allegra Gobbi (schiacciatrici).

