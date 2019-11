Volley: nel weekend la Titan Services ospita Bologna, derby a Riccione per la Banca di San Marino

0 punti in 3 partite: inizio molto complicato per la Titan Services, alle prese con la Serie B. Tutt'altra categoria rispetto alla C stravinta lo scorso anno. Sabato prossimo, ore 20.30 a Serravalle, i ragazzi di Stefano Mascetti ospiteranno il Bologna, squadra da metà classifica con 5 punti conquistati fino a questo momento. Un avvio difficile, dettato anche dal calendario che ha messo i Titani contro la prima e la seconda in classifica. “Dobbiamo entrare in campo consapevoli della nostra forza” - questo il pensiero di Mascetti - “in questa categoria anche un piccolo errore ti fa perdere tutto”. Potrà tornare sicuramente utile Lorenzo Benvenuti, lo scorso anno libero in A1 con Modena, e che ha esordito nell'ultimo match giocato dai sammarinesi contro il Santo Stefano Magra. Chi deve recuperare la forma, invece, è Francesco Tabarini mentre Nicolas Farinelli sarà out fino a metà gennaio, dopo l'operazione alla spalla sinistra.

Cambio genere e categoria. Si scende in Serie C e si parla di volley femminile dove la Banca di San Marino sarà attesa da un altro derby nel weekend. Dopo quello di Serravalle con Bellaria, le titane sono attese a Riccione dal Gruppo Heylos. 3 punti per le romagnole, a pari punti in classifica proprio con la squadra di coach Wilson Renzi. Biancazzurre che dovranno affidarsi al buon momento di Fiorucci, Magi e capitan Parenti,tutte nell'orbita dei 10 punti a partita in queste prime giornate.