Volley: ottimo avvio di anno per Gemini Med e Titan Services

In serie B maschile la squadra di Pasucci vince a Ferrara, mentre in serie D le ragazze d Sarti superano l'Academy Ravenna al tie-break.

di Elia Gorini
11 gen 2026

L’anno della pallavolo parte nel migliore dei modi per le squadre biancoazzurre. In Serie D femminile la squadra di Stefano Sarti supera al tie-break l’Academy Ravenna. Le Titane si prendono due punti importanti, con un pizzico di rammarico, alla luce dell’ultima posizione in classifica delle romagnole.

L’Academy Ravenna parte meglio e sorprende le sammarinesi che dopo due set si trovano sotto 2-0. Nel secondo in particolare, le padrone di casa sprecano un vantaggio di cinque punti. Al ritorno in campo la reazione sammarinese non manca e inizia tutta un’altra partita con la Titan Services che concede 13 e 17 punti alle romagnole nei due successivi set.

La sfida si decide al tie-break e, sulla linea dei parziali precedenti, San Marino va a chiudere 15 a 7. In tabellino la Titan Services porta ben cinque giocatrici in doppia cifra, Muccioli con 12 è la migliore. In classifica la squadra di Sarti sale a quota 16 punti, a 1 punto dal quarto posto occupato da Mattei Ravenna e Lugo. Prossimo impegno in trasferta ad Alfonsine, staccata di due lunghezze.

Ottimo l’avvio della Gemini Med in Serie B maschile. La squadra di Roberto Pascucci vince sul campo del Cavallino 4 Torri Ferrara. San Marino sempre in partita, che nel primo set cede ai vantaggi 28/26, poi i Titani si aggiudicano il secondo 25/18 e il terzo 25/23.

Ribaltata la partita, i biancoazzurri non perdono l’occasione per chiuderla e nel quarto parziale si aggiudicano il set 25/16. In tabellino Oforah segna 30 punti, 20 quelli Frascio. Prossimo impegno in casa contro la capolista RubiconeTitani che sono quarti in classifica.




