VOLLEY Volley, per San Marino due tornei in vista degli Small Countries A Santo Stefano triangolare con Liechtenstein e Irlanda, a gennaio Europeo U20: test in vista dell'impegno di maggio.

Calendario fitto per il volley maschile sammarinese, che si sta preparando in vista degli Europei Small Countries di maggio: a Santo Stefano i ragazzi del CT Stefano Mascetti saranno in Liechtenstein per un triangolare coi padroni di casa e l'Irlanda, a gennaio invece ci sarà un Europeo U20 per testare le nuove leve, anche in ottica maggiore. Sentiamo l'intervista al CT.

