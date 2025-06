Volley: presentato l’European Small Countries Championship

Nel video l'intervista a Marco Gatti

Tutto pronto per il torneo internazionale di Volley che vedrà impegnata la Nazionale sammarinese contro Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. Al Pala Casadei dal 13 al 15 giugno la Nazionale Senior maschile di pallavolo allenata da coach Roberto Pascucci, dovrà difendere l'oro conquistato in Liechtenstein lo scorso anno. Ripetersi non è mai semplice, ma in questo caso c'è il fattore “casa” che non è da sottovalutare. Va sottolineato che la Nazionale Senior Maschile di Volley è cambiata in diversi effettivi rispetto alla scorsa stagione a cominciare dal coach; lo scorso anno Stefano Mascetti la cui eredità è stata raccolta da Pascucci.

Le novità: il debutto della Nazionale sammarinese contro l'Irlanda, venerdì ore 20.30 sarà salutato dai Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi. Il calendario prevede sabato la sfida con la Scozia sempre alle 20.30 e domenica l'ultima sfida con l'Irlanda del Nord fissata per le 17.30.

Le ultime due partite citate godranno anche della copertura di San Marino RTV che le trasmetterà in diretta. Inoltre, è stato annunciato che, per la prima volta questo torneo, e anche quello che affronterà la Nazionale femminile a fine giugno in Irlanda, riceveranno punti validi per il Ranking mondiale della FIVB.