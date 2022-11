VOLLEY Volley, prima vittoria in campionato per la Titan Services contro il Viserba Volley Un successo che porta le Titane a quota 4 punti in classifica

Volley, prima vittoria in campionato per la Titan Services contro il Viserba Volley.

L'anticipo porta bene alla Titan Services. La squadra di Wilson Renzi vince contro Viserba e centra il primo successo in campionato. Una vittoria importante per le biancoazzurre. Avvio difficile per le Titane che sono costrette a inseguire. La Titan Services si trova sotto 9-1. Poi grazie alla battuta le sammarinesi cominciano la risalita con Viserba che si porta sul 24-21. Con Camilla Casadei le sammarinesi pareggiano e s'impongono ai vantaggi 26/24. Nel secondo set Viserba non sbaglia e pareggia il conto dei set vincendo 25/20.

Nel terzo sono ancora i vantaggi a decidere. San Marino sbaglia qualcosa in meno rispetto al precedente e questa volta può chiudere 27/25. Nel quarto set la Titan Services parte bene e sistemato il muro si prende il set che vale anche la vittoria della partita con un 25/21. Ottimo contributo di Ricciotti con 17 punti. In doppia cifra anche Filippi con 11. Un successo che porta le Titane a quota 4 punti in classifica in vista del fondamentale impegno nel turno successivo in casa della Teodora Ravenna ultima in classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: