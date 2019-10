La Banca di San Marino conquista i primi tre punti della nuova stagione. La squadra di Wilson Renzi vince sul campo del Punta Marina per 3-1 (25/23, 16/25, 15/25, 17/25). In attacco bene Ilaria Fiorucci con 14 punti e Chiara Parenti con 10. Prossimo impegno in casa per le Titane che ospiteranno Bellaria.