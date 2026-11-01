VOLLEY Volley, prima vittoria per la Gemini Med in serie B Sconfitta in trasferta la Beach&Park in serie C femminile

Prima vittoria stagionale per la Gemini Med nel campionato di serie B maschile. I Titani s'impongono al PalaCasadei per 3-0 contro la Lube Civitanova. Primo set equilibrato deciso solo ai vantaggi per 26-24 in favore dei sammarinesi. La partita prende le vie di San Marino quando i biancoazzurri si aggiudicano anche il secondo parziale 25-21. Gemini Med che completa il tris di set vincendo il terzo parziale 25-22. In classifica comandano a punteggio pieno Loreto e Osimo con 9 punti, mentre San Marino sale a quota 4 con Città di Castello e Novavetro Macerata. Nel prossimo impegno i Titani saranno impegnati in trasferta sul campo della Sirdeco Pescara.

Ancora una sconfitta per la Beach&Park nel campionato di serie C femminile. Le Titane sono state superate 3-1 in trasferta dalla Libertas volley Forlì. Dopo il vantaggio sammarinese 26-24, è iniziata la rimonta delle padrone di casa che si sono aggiudicati i tre successivi set 25-15, 25-19 e 25-23. In classifica la Beach&Park resta da sola all'ultimo posto con zero punti. Nel prossimo impegno casalingo le sammarinesi ospiteranno Portomaggiore.

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