Volley: prima vittoria per le ragazze, gli uomini battono Monaco

Prima vittoria in questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra per il volley femminile. La squadra del ct Cristiano Lucchi batte 3-0 le padrone di casa di Andorra (25/22, 25/9, 25/11). Clima da grande evento con Andorra sostenuto anche dai piccoli tifosi delle scuole elementari. Anche San Marino non è da meno e dagli spalti si fa sentire con qualsiasi tipo di strumento possibile. Ne viene fuori una bella partita nella quale le Titane si aggiudicano il primo parziale 25/22, poi è solo San Marino con un netto 25/9 e 25/11. In tabellino sono 10 i punti di Anita Magalotti.

In campo maschile, la squadra del ct Roberto Pascucci gioca due partite. Nella prima cede a Cipro 3-1 al termine di una gara comunque equilibrata. Cipro avanti 2-0, con i parziali di 25/21 e 25/23. Poi la reazione sammarinese che si aggiudica il terzo 25/21. Nel quarto Cipro s'impone 25/18. Samuel Frascio segna 23 punti. Nella seconda sfida della giornata, pronto riscatto dei Titani contro Monaco. I biancoazzurri vincono 3-1. Avanti 2-0 grazie ai parziali 25/21 e 25/19. Poi accorcia Monaco, ma San Marino si aggiudica il quarto 25/17. Samuel Frascio segna 18 punti, mentre Matteo Bernardi 17.