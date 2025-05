ANDORRA 2025 Volley: prima vittoria per le ragazze, gli uomini battono Monaco Contro Andorra la squadra di Lucchi s'impone 3-0, mentre quella di Pascucci cede a Cipro, poi batte Monaco.

Prima vittoria in questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra per il volley femminile. La squadra del ct Cristiano Lucchi batte 3-0 le padrone di casa di Andorra (25/22, 25/9, 25/11). Clima da grande evento con Andorra sostenuto anche dai piccoli tifosi delle scuole elementari. Anche San Marino non è da meno e dagli spalti si fa sentire con qualsiasi tipo di strumento possibile. Ne viene fuori una bella partita nella quale le Titane si aggiudicano il primo parziale 25/22, poi è solo San Marino con un netto 25/9 e 25/11. In tabellino sono 10 i punti di Anita Magalotti.

In campo maschile, la squadra del ct Roberto Pascucci gioca due partite. Nella prima cede a Cipro 3-1 al termine di una gara comunque equilibrata. Cipro avanti 2-0, con i parziali di 25/21 e 25/23. Poi la reazione sammarinese che si aggiudica il terzo 25/21. Nel quarto Cipro s'impone 25/18. Samuel Frascio segna 23 punti. Nella seconda sfida della giornata, pronto riscatto dei Titani contro Monaco. I biancoazzurri vincono 3-1. Avanti 2-0 grazie ai parziali 25/21 e 25/19. Poi accorcia Monaco, ma San Marino si aggiudica il quarto 25/17. Samuel Frascio segna 18 punti, mentre Matteo Bernardi 17.

