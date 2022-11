Volley: PromoPharma battuta a Legnago

Ancora una sconfitta per la PromoPharma nel campionato di serie B maschile. La squadra di Stefano Mascetti allunga la striscia negativa con un ko per 3-0 sul parquet del Legnago. I Titani vanno vicini a conquistare due set, ma alla fine è un ko pesante anche in chiave di classifica, con questo successo il Legnago aggancia proprio la squadra sammarinese al penultimo posto in classifica con tre punti. Nel primo set Legnago s'impone 25/22. San Marino non va oltre i 20 punti nel secondo parziale, per poi cedere il terzo set per 25/23. Titani che non giocano male sul piano della ricezione, ma che si trovano costretti a inseguire. In tabellino da segnalare i 14 punti di Benvenuti. In classifica Mantova guida con 18 punti davanti a Forlì con 14. Legnago e PromoPharma sono a 3 punti, Viadana chiude con 1. Prossimo impegno in casa, sabato 19 novembre contro Forlì. In campo femminile, la Titan Services aveva anticipato e vinto contro Viserba.