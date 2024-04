PALLAVOLO Volley: PromoPharma ko contro Osimo, vince la Titan Services

La PromoPharma perde 3-0 in casa contro Osimo. La squadra di Marco Ricci affrontava la seconda forza del campionato. Marchigiani che si confermano una squadra completa e preparata in tutti i reparti. Nel primo set i Titani sono chiamati subito a inseguire ma riescono a restare in scia di Osimo. Tre buoni attacchi sammarinesi tengono ancora la PromoPharma nel set dopo un mini-break ospite. Il parziale è in favore di Osimo per 25/21. Il secondo set si apre bene per San Marino che continua a rimanere avanti nel punteggio fino al 6/4, quando arriva la reazione ospite che va in vantaggio. Il divario si apre nel corso del parziale fino al 25/18 finale per i marchigiani. Osimo parte fortissimo nella terza ripresa di gioco e toglie subito le speranze di rimonta della PromoPharma che, dal suo canto, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Il divario si fa pesante e la partita si chiude con un netto 25/9. In tabellino Kiva segna 10 punti. In classifica la PromoPharma resta a 21 punti davanti alla Pietro Pezzi Ravenna con 19, Forlì e San Severino Marche a 17 e Civitanova a 16. Prossimo impegno in trasferta sul campo della Paoloni Macerata.

In campo femminile la Titan Services s'impone sul campo di Coriano. La squadra di Stefano Sarti vince per 3-0, 25/22, 25/19 e 25/20 i parziali. Per le Titane è la quarta vittoria consecutiva. Un risultato che porta le biancoazzurre a quota 28 punti in classifica. In tabellino sono 10 i punti di Tura. Prossimo impegno in casa contro l'Idea Volley Santarcangelo.

