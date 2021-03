Dopo la partita Titan Services – Geetit Bologna di sabato 27 febbraio, rinviata a data da destinarsi causa Covid, è stato ufficialmente rinviato anche il match di sabato 6 marzo che avrebbe visto opporsi Kerakoll Sassuolo e Titan Services per la settima giornata dal girone E2 della serie B maschile. Attualmente risultano positive al Covid 19 quattro persone fra staff tecnico e giocatori in casa Titan Services. Gli altri giocatori e tecnici sono in quarantena fiduciaria.