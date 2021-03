Volley: rinviata anche Titan Services - Ravenna

Ufficialmente rinviato a data da destinarsi il match fra Titan Services San Marino e Consar Ravenna, previsto per sabato 13 marzo a Serravalle e valevole per l’ottava giornata del girone E2 del campionato di serie B maschile di volley. Dopo la partite Titan Services – Geetit Bologna di sabato 27 febbraio e Kerakoll Sassuolo – Titan Services di sabato 6 marzo, è il terzo incontro di seguito che viene rinviato a causa del virus che ha colpito quattro persone fra staff tecnico e giocatori in casa Titan Services.