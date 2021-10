Volley: ripartono Titan Services e Beach & Park Nel week end i campionati di serie B maschile e serie D femminile.

Nel week-end tornano i campionati di serie B maschile e serie D femminile, con le ragazze in campo dopo un anno di stop. La Titan Services è pronta per affrontare il terzo campionato consecutivo in serie B. I Titani sono inseriti nel girone G, con le formazioni marchigiane. Il debutto per la squadra di Stefano Mascetti è al PalaCasadei contro Osimo. Si gioca domani alle 18:30. Per la Titan Services è un giro tutto da scoprire che parte contro una squadra solida guidata da Roberto Masciarelli, ex centrale dell'Italia Julio Velasco campione del mondo nel 1990.

Torna anche la pallavolo femminile con la Beach&Park in campo dopo tantissimo tempo e impegnata nel campionato di serie D. Nel girone ci sono 11 squadre. L'esordio per la squadra di Wilson Renzi è contro il San Giuliano in trasferta, con alcune assenze importanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: