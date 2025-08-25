Volley, Roberto Pascucci è il nuovo tecnico della Beach&Park in serie B maschile

Roberto Pascucci è il nuovo allenatore della squadra maschile della Beach&Park che parteciperà al campionato di serie B. Dal 2022 ha guidato Osimo in serie B conquistando anche la promozione in A3 nella scorsa stagione. Dal 2024 ricopre anche il ruolo di ct della Nazionale maschile di San Marino. Con i Titani ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 e l'oro agli Europei SCA dello scorso giugno. Roberto Pasucci assume anche l'incarico di direttore tecnino del settore maschile della Beach&Park.



















