SERIE B Volley: Sab Heli Rubicone - Titan Services San Marino 3-0

Sconfitta per la Titan Servis a San Mauro Pascoli dove ha subito la maggiore aggressività dei padroni di casa. Giuornata da dimenticare per i sammarinesi che, dopo un brutto primo set, non sono riusciti a reagire perdendo seccamente.

