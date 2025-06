VOLLEY Volley: San Marino è d'argento agli Europei SCA, gran risultato per la Nazionale femminile Con 3 vittorie in 4 partite, la Nazionale Sammarinese di volley conquista una prestigiosa medaglia d'argento agli Europei Small Countries Association in Irlanda.

Volley: San Marino è d'argento agli Europei SCA, gran risultato per la Nazionale femminile.

Altre grandi notizie dal volley sammarinese, che sta vivendo un momento di forma straordinario. È medaglia d'argento per la Nazionale femminile, impegnata negli Europei Small Countries Association di Dublino, in Irlanda. Le biancazzurre di coach Cristiano Lucchi chiudono la rassegna al secondo posto dopo l'agevole successo contro l'Irlanda del Nord nell'ultima giornata. 3-0 per le Titane, che si impongono con il punteggio di 25-8 25-11 27-25. Oro alla Scozia, unica squadra in grado di superare San Marino.

