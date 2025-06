Volley: San Marino trionfa nell’Europeo SCA

San Marino sale ancora sul gradino più alto del podio agli Europei Small Countries Association, lo fa per la seconda volta consecutiva, la terza in quattro anni, la quarta nella storia della pallavolo sammarinese. Il movimento biancoazzurri si conferma in grande salute e dopo il bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati, il titolo continentale vinto al PalaCasadei è il giusto premio all'ottimo momento della squadra di Roberto Pascucci. I Titani non sbagliano la partita contro l'Irlanda del Nord e dopo il successo con l'Irlanda nella gara d'esordio e la fantastica vittoria al tie-break contro la Scozia, l'ultima partita non poteva essere sbagliata.

I biancoazzurri sono concentrati e tanto determinati, così che per l'Irlanda del Nord il primo set si chiude nel giro di pochi minuti. Il 25-11 del parziale la dice lunga sulla qualità della prova offerta dai biancoazzurri che anche nel secondo set si ripetono con un 25-12 che fa ben capire che a San Marino, comanda San Marino.

Il terzo parziale diventa di fatto un conto alla rovescia verso la medaglia d'oro che si chiude 25-16. Un set che regala anche la passerella a Davide Bacciocchi alla sua ultima con la nazionale e un trionfo finale che regala un primo posto al Titano bello come la medaglia d'oro. Un risultato confermato anche dai premi individuali con Matteo Bernardi miglior centrale, Marco Rondelli miglior alzatore e MVP Lorenzo Benvenuti.