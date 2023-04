EUROPEI SCA Volley, San Marino U18 batte anche l'Irlanda, è argento Dopo i successi contro Irlanda del Nord e Malta, arriva anche quello contro l'Irlanda. Le Titane chiudono con tre vittorie.

Un torneo in crescendo per la nazionale sammarinese di volley femminile under 18. La squadra CT Cristiano Lucchi batte anche l'Irlanda nell'ultimo incontro ai Campionati Europei Small Countries Association a Malta e conquista la medaglia d'argento. Contro l'Irlanda le Titane s'impongono 3-1 (25-14, 25-14, 23-25, 25-14). Nella seconda giornata del torneo le biancoazzurre avevano superato al mattino 3 a 0 (25-18, 25-16, 25-13) l’Irlanda del Nord e in serata le padrone di casa di Malta per 3-0 (25-14, 25-18, 25-20). Le biancoazzurre concludono il torneo con tre vittorie su quattro partite giocate.

