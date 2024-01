PALLAVOLO Volley, San Marino U20 batte anche l'Irlanda

Volley, San Marino U20 batte anche l'Irlanda.

Seconda partita per la nazionale sammarinese Under 20 maschile di volley nei campionati europei Small Countries Association di categoria che si stanno svolgendo nella National Sports Arena di Dublino. I ragazzi di Stefano Mascetti oggi hanno incontrato l’Irlanda padrona di casa e l’hanno battuta per 3 a 0 (25/18 25/19 25/15) mettendosi così in posizione privilegiata per la conquista di una medaglia. Domani le doppie sfide contro la Scozia alle 12 e con Gibilterra alle 17.

