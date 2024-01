VOLLEY Volley: San Marino U20 superato dalla Scozia 3-2

Volley: San Marino U20 superato dalla Scozia 3-2.

Nella terza partita agli Campionati Europei Small Countries Association a Dublino, la nazionale di San Marino è stata superata dai pari età della Scozia per 3-2 al termine di una partita decisamente avvincente. Scozzesi avanti 2 set 0 (25/20, 25/14) poi la reazione dei Titani che vincono il terzo 25/21. Nel quarto parziale, San Marino sotto 21/17 trova ancora una grande reazione fino a chiudere 25/21. Decisivo il tie-break che premia la Scozia 15/10. Alle 17 San Marino di nuovo in campo per l'ultima partita contro Gibilterra.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: