Volley, San Marino vince il Memorial Alessandro Casadei

Un evento che da sempre va oltre l'aspetto sportivo. Il Memorial Alessandro Casadei è un momento importante nella stagione della pallavolo sammarinese. Anche vincerlo ha un valore in più per San Marino, che da 15 anni organizza questo trofeo per ricordare lo storico palleggiatore e capitano della Nazionale scomparso nel 2009. Al PalaCasadei si sono sfidate: Sabini Castelferretti, Prime Cleaning Riccione e Nazionale maschile di San Marino. Per la squadra del commissario tecnico Roberto Pascucci è stato anche un primo test per preparare gli Europei Small Countries Association che si terranno in Irlanda del Nord dal 4 al 7 giugno. Nella prima partita del torneo, che ha visto San Marino poter contare anche su qualche innesto della Gemini Med, i Titani hanno battuto al tie-break Riccione (25/18, 22/25, 15/7). La formula del torneo prevedeva sfide al meglio dei tre set. Nella seconda partita Riccione è stato superato sempre al tie-break dai marchigiani del Castelferretti. Lo scontro decisivo tra i Titani e Castelferretti ha assegnato il trofeo. Dopo una partita combattuta si è imposta la squadra biancoazzurra al terzo set (25/21, 20/25, 15/13). Durante l'evento sono stati raccolti fondi a sostegno dell'associazione Attiva-Mente.







